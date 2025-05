Veja momento em que drone ucraniano abate suposto caça da Rússia Ucrânia alega ter destruído caça Su-30 com drone marítimo em ataque no Mar Negro, o que marcaria um feito inédito Internacional|Do R7 05/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ucrânia alega ter destruído caça Su-30 com drone marítimo em ataque no Mar Negro Divulgação/Ministério da Defesa da Ucrânia

A Ucrânia afirmou ter abatido um caça russo Su-30 utilizando um míssil disparado de um drone marítimo na última sexta-feira (2), em um ataque próximo à cidade portuária de Novorossiisk, no Mar Negro (assista abaixo).

A inteligência militar ucraniana diz que esta é a primeira vez no mundo em que uma aeronave de combate é destruída por um drone marítimo.

De acordo com o órgão, o caça foi atingido por uma unidade chamada Grupo 13, usando um drone Magura. “O drone pegou fogo no ar e acabou caindo no mar”, disse um comunicado da pasta divulgado no X no sábado (3).

A ação teria ocorrido nas proximidades de Novorossiisk, um importante porto russo onde, segundo Kiev, estão restos da frota da Marinha da Rússia no Mar Negro.

‌



O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. No entanto, blogueiros militares russos, como Rybar e Fighterbomber, corroboraram a alegação ucraniana, segundo o jornal britânico The Guardian.

Rybar, que se acredita ter proximidade com o ministério russo, afirmou no Telegram que os pilotos do Su-30 ejetaram e foram resgatados por marinheiros civis.

‌



Já o Fighterbomber disse que os ucranianos empregaram “mais de três dúzias de drones marítimos” na área e que a tripulação do jato acabou cercada por eles após cair na água.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No sábado, o prefeito de Novorossiisk declarou estado de emergência após um ataque de drones ucranianos que, segundo autoridades locais, danificou um terminal de grãos e prédios residenciais, deixando cinco pessoas feridas, segundo o The Guardian.

‌



A Ucrânia tem intensificado o uso de drones para compensar a superioridade de recursos e mão de obra da Rússia, especialmente no Mar Negro, onde não possui mais uma marinha operacional desde a anexação da Crimeia em 2014 e as perdas após a invasão russa em 2022.

Segundo a CNN, drones marítimos, como o Magura, são controlados remotamente via conexão Starlink e podem ser programados para longas travessias no Mar Negro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp