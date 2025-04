Ucrânia divulga vídeo de drone atacando casa na cidade de Belgorod, na Rússia

O Exército ucraniano divulgou nesta terça-feira (8) imagens de drones atacando a região de Belgorod, no sudoeste da Rússia . O vídeo mostra o drone destruindo uma casa na cidade onde, segundo autoridades ucranianas, estariam escondidas tropas russas.



A Agência Reuters confirmou que as imagens são da região de Belgorod, próxima à fronteira. Na segunda-feira (7), o presidente Volodymyr Zelensky anunciou o envio de soldados à area para proteger cidades ucranianas e negociar um cessar-fogo.



Belgorod é a segunda região russa com presença de militares da Ucrânia, após ações registradas em Kursk.