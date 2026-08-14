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Navios nazistas reaparecem na Europa com seca do Danúbio

Um dos principais rios do continente passa pelo menor nível já registrado e revela cenário histórico

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Uma intensa onda de calor atinge a Europa e provoca uma seca severa que reduziu o nível do rio Danúbio ao menor já registrado em algumas regiões. Entre as consequências desse fenômeno está a revelação dos destroços de antigos navios de guerra nazistas afundados pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. As embarcações emergiram nas águas entre a Sérvia e a Romênia devido à estiagem extrema.

Esses navios foram deliberadamente afundados em 1944 como parte da estratégia militar para impedir o avanço do exército vermelho pelo segundo maior rio europeu. Agora visíveis novamente após mais de 80 anos submersos, os cascos enferrujados atraem moradores locais, turistas e historiadores interessados nesse raro testemunho histórico.

A baixa histórica do Danúbio é um reflexo direto das altas temperaturas registradas em várias partes do continente europeu. Em muitos lugares, os termômetros ultrapassam os 35°C e chegam aos 40°C.

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