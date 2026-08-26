Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Avalanche de lama: drone mostra dimensão da enxurrada que matou dezenas e varreu o Nepal

Águas da enchente avançaram por áreas residenciais ao longo do rio, com várias construções cobertas de lama, em Nuwakot

Internacional|Do R7

  • Google News

Uma enxurrada devastadora atingiu partes do distrito de Nuwakot, no Nepal, nesta quarta-feira (26), e deixou mortos e um rastro de destruição ao longo das margens do rio Bhote Koshi.

A causa da enchente não ficou imediatamente clara.

Enchentes torrenciais nas áreas de fronteira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete (China), deixaram vítimas, destruíram estradas, pontes e redes de transmissão de energia, enquanto as autoridades de ambos os países se preparavam para mais vítimas e danos ainda maiores.

As imagens são da agência Reuters.

  • mudancas-climaticas
  • nepal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.