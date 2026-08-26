Avalanche de lama: drone mostra dimensão da enxurrada que matou dezenas e varreu o Nepal
Águas da enchente avançaram por áreas residenciais ao longo do rio, com várias construções cobertas de lama, em Nuwakot
Uma enxurrada devastadora atingiu partes do distrito de Nuwakot, no Nepal, nesta quarta-feira (26), e deixou mortos e um rastro de destruição ao longo das margens do rio Bhote Koshi.
A causa da enchente não ficou imediatamente clara.
Enchentes torrenciais nas áreas de fronteira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete (China), deixaram vítimas, destruíram estradas, pontes e redes de transmissão de energia, enquanto as autoridades de ambos os países se preparavam para mais vítimas e danos ainda maiores.
As imagens são da agência Reuters.
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