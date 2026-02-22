'Ele está suando': Foto do ex-príncipe Andrew é pendurada por ativistas no Louvre

Ativistas do grupo de campanha antibilionário "Everyone Hates Elon" foram ao museu do Louvre em Paris, neste domingo (22), onde penduraram uma fotografia emoldurada de Andrew Mountbatten-Windsor, tirada por um fotógrafo da Reuters em 19 de fevereiro, enquanto ele estava sentado no banco de trás de um carro saindo de uma delegacia no dia de sua prisão.



Os ativistas, que também colaram uma etiqueta sob a fotografia com os dizeres: "Ele está suando agora - 2026", disseram que queriam enviar uma mensagem de que o membro da realeza em desonra deveria ser levado à justiça.



"Pensamos em mostrar ao ex-príncipe Andrew como o mundo se lembrará dele ao colocar esta foto icônica de prisão no Louvre. Esperamos que este seja apenas o começo. Justiça para todos os sobreviventes de Epstein", disse um porta-voz do grupo à Reuters em um comunicado.



A foto e a legenda ficaram em exibição por 15 minutos antes que a equipe do Louvre as removesse.



Mountbatten-Windsor, o irmão mais novo do rei britânico Charles, foi preso na quinta-feira (19), em seu 66º aniversário, sob suspeita de má conduta em cargo público após alegações de que ele enviou documentos confidenciais do governo britânico ao falecido agressor sexual condenado dos EUA (Estados Unidos) Jeffrey Epstein.



A polícia britânica disse na sexta-feira (20) que estava entrando em contato com ex-oficiais de proteção que trabalharam para Andrew Mountbatten-Windsor, instando qualquer pessoa com alegações de crimes sexuais relacionados a Jeffrey Epstein a se manifestar.



Em 2022, o membro da realeza resolveu uma ação civil movida nos EUA pela falecida Virginia Giuffre, que o acusou de abusar sexualmente dela quando era adolescente em propriedades pertencentes a Epstein ou seus associados.



Mountbatten-Windsor negou consistentemente qualquer irregularidade em relação a Epstein e disse que lamentava sua "associação mal avaliada" com Epstein.



