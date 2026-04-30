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Equipes conseguem reabrir rota de escalada no Everest

Local estava fechado há várias semanas por bloqueio de gelo

News das 10|Do R7

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Uma rota de escalada no Monte Everest foi reaberta após semanas bloqueada devido a uma formação instável de gelo.

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