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Preços do petróleo disparam para nível mais alto desde 2022

Cotação global da commodity sobe mais de 12% por causa do conflito no Oriente Médio

Conexão Record News|Do R7

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Os preços do petróleo atingiram novos patamares devido à possibilidade de extensão do bloqueio aos portos iranianos pelos Estados Unidos. O preço do barril de petróleo Brent ultrapassou os US$ 123, registrando o maior valor desde 2022 e chegando momentaneamente a US$ 126. Já o petróleo WTI superou os US$ 110 por barril.

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