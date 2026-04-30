Preços do petróleo disparam para nível mais alto desde 2022

Os preços do petróleo atingiram novos patamares devido à possibilidade de extensão do bloqueio aos portos iranianos pelos Estados Unidos. O preço do barril de petróleo Brent ultrapassou os US$ 123, registrando o maior valor desde 2022 e chegando momentaneamente a US$ 126. Já o petróleo WTI superou os US$ 110 por barril.



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