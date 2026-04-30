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Irã promete resposta 'longa e dolorosa' contra os EUA

Trump tenta pressionar países aliados por ajuda, enquanto considera retomar bombardeios

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Estados Unidos pressionam países aliados para ajudar a reabrir estreito de Ormuz. Irã responde com ameaça.

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