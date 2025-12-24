Navio de carga da Marinha dos EUA atraca em Porto Rico em meio às tensões com a Venezuela; veja

Um navio de carga naval dos EUA (Estados Unidos da América) foi visto atracando em Porto Rico na quarta-feira (24), enquanto os EUA continuam um massivo reforço militar no Caribe.



O USNS (Navio da Marinha dos Estados Unidos) Robert E. Peary, que a marinha lista como “O navio de carga seca da classe Lewis e Clark”, atracou no Porto de Ponce.



Os Estados Unidos reuniram uma força militar massiva no Caribe, incluindo um porta-aviões, caças e outros navios de guerra.



O reforço faz parte de um aumento na pressão de Washington sobre o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro nos últimos meses, que inclui a apreensão de petroleiros perto da Venezuela e a morte de dezenas de pessoas em ataques a barcos que, segundo afirma, sem apresentar provas, estão traficando drogas em suas costas.



As informações são da Agência Reuters.