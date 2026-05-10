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Diamante raro pode ser vendido por mais de US$ 12,8 milhões

Pedra preciosa é a maior já certificada no mundo com essa combinação de tons

News das 10|Do R7

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Em Genebra, um diamante azul esverdeado raro, conhecido como Ocean Dream, está prestes a ser leiloado.

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