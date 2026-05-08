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Venezuela enfrenta apagões e oscilações de energia

País não consegue assegurar pagamentos a fornecedores de setores-chave

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Na Venezuela, cidades como Maracaibo enfrentam apagões e oscilações de energia devido à crise energética.

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