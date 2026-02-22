Show de drones ilumina céu de cidade da China durante Festival da Primavera





Um espetáculo de drones iluminou o céu de Dunhuang, uma cidade na província de Gansu, no noroeste da China . A apresentação comemora o Festival da Primavera, que ocorre desde sexta (19) e vai até segunda-feira (23).



O espetáculo começa às 20h com mais de 1.000 drones coreografados que se organizam em diferentes formações para representar locais históricos de Dunhuang, como os templos budistas das Grutas de Mogao, o Parque Nacional da Montanha Mingsha e da Fonte Crescente, além de camelos viajando pela antiga Rota da Seda.



Outras instalações mostram símbolos do Festival da Primavera e exibem flores desabrochando, um cavalo galopando, representando o signo animal do zodíaco chinês deste ano.



Atualmente, a cidade é um dos principais centros culturais e turísticos do noroeste da China, atraindo milhões de turistas todos os anos.



