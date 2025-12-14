Universidade de Brown entra em lockdown enquanto polícia procura atirador; veja imagens

A polícia de Rhode Island está à procura de um suspeito no fim da noite de sábado (13), depois que um tiroteio na Universidade Brown, em Providence, deixou dois estudantes mortos e outros oito gravemente feridos na instituição da Ivy League, segundo informaram autoridades. Uma nona pessoa ficou ferida por estilhaços de bala, afirmou o prefeito.



As ruas ao redor do campus permaneceram bloqueadas e cheias de veículos de emergência horas após o tiroteio, e as autoridades de segurança reforçaram a vigilância em toda a cidade enquanto a polícia continuava a caçada ao suspeito. Os prédios da universidade estavam em confinamento (lockdown), e o público foi orientado a permanecer abrigado em casa.



As autoridades disseram que procuram um homem vestido de preto e que divulgariam um vídeo do suspeito, que, segundo O’Hara, pode estar usando uma máscara. Ele afirmou que estojos de munição foram recolhidos no local do tiroteio, mas que a polícia não estava preparada para divulgar mais detalhes.



O atirador fugiu após disparar contra pessoas no prédio de engenharia Barus & Holley, da Universidade Brown, onde provas estavam sendo realizadas no momento, disseram as autoridades.



A Brown fica em College Hill, em Providence, capital do estado de Rhode Island. A universidade possui centenas de edifícios, incluindo salas de aula, laboratórios e dormitórios.



Em comparação com muitos países, tiroteios em massa em escolas, locais de trabalho e locais de culto são mais comuns nos Estados Unidos, que têm algumas das leis sobre armas mais permissivas do mundo desenvolvido. O Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como qualquer incidente em que quatro ou mais vítimas são baleadas, contabilizou 389 casos neste ano nos EUA, incluindo pelo menos seis em escolas.



No ano passado, os Estados Unidos registraram mais de 500 tiroteios em massa, de acordo com o arquivo.



(Produção: Yogendran Sandiran)