Universidade de Brown entra em lockdown enquanto polícia procura atirador; veja imagens
Pelo menos duas pessoas morreram; imagens e informações são da Reuters
A polícia de Rhode Island está à procura de um suspeito no fim da noite de sábado (13), depois que um tiroteio na Universidade Brown, em Providence, deixou dois estudantes mortos e outros oito gravemente feridos na instituição da Ivy League, segundo informaram autoridades. Uma nona pessoa ficou ferida por estilhaços de bala, afirmou o prefeito.
As ruas ao redor do campus permaneceram bloqueadas e cheias de veículos de emergência horas após o tiroteio, e as autoridades de segurança reforçaram a vigilância em toda a cidade enquanto a polícia continuava a caçada ao suspeito. Os prédios da universidade estavam em confinamento (lockdown), e o público foi orientado a permanecer abrigado em casa.
As autoridades disseram que procuram um homem vestido de preto e que divulgariam um vídeo do suspeito, que, segundo O’Hara, pode estar usando uma máscara. Ele afirmou que estojos de munição foram recolhidos no local do tiroteio, mas que a polícia não estava preparada para divulgar mais detalhes.
O atirador fugiu após disparar contra pessoas no prédio de engenharia Barus & Holley, da Universidade Brown, onde provas estavam sendo realizadas no momento, disseram as autoridades.
A Brown fica em College Hill, em Providence, capital do estado de Rhode Island. A universidade possui centenas de edifícios, incluindo salas de aula, laboratórios e dormitórios.
Em comparação com muitos países, tiroteios em massa em escolas, locais de trabalho e locais de culto são mais comuns nos Estados Unidos, que têm algumas das leis sobre armas mais permissivas do mundo desenvolvido. O Gun Violence Archive, que define tiroteios em massa como qualquer incidente em que quatro ou mais vítimas são baleadas, contabilizou 389 casos neste ano nos EUA, incluindo pelo menos seis em escolas.
No ano passado, os Estados Unidos registraram mais de 500 tiroteios em massa, de acordo com o arquivo.
(Produção: Yogendran Sandiran)
Últimas
Autoridades divulgam vídeo do possível suspeito de tiroteio na Universidade Brown, nos EUA
O vice-chefe de polícia de Providence, Timothy O’Hara, afirmou que o suspeito ainda não foi identificado; as informações são da agência Reuters
Carro fica à beira do abismo e é salvo por grupo de moradores na Índia; veja o vídeo
Veículo ficou pendurado em um penhasco após derrapar na pista; apesar da cena impressionante, ninguém ficou ferido
Vulcão no Havaí entra em erupção
O vulcão Kilauea, no Havaí, entrou em nova fase de erupção no sábado (6). As imagens foram registradas por câmera remota do Serviço Geológico dos Estados Unidos
Operários, com barriga de cerveja e cabelo mal cuidado, posam para calendário inusitado
Trabalhadores se tornaram 'modelos' para juntar dinheiro para comprar lousas e outros equipamentos para escolas na Hungria
Fuzileiros navais desembarcam no território americano mais perto da Venezuela
Governo Trump ampliou presença militar no Caribe, com envios de aeronaves e navios de guerra, para frear tráfico de drogas
EUA: tempestade de inverno provoca acidentes em rodovias
Local ficou interditado por quase seis horas; não há registros de feridos graves
Enviado dos EUA se reúne com Putin para discutir fim da guerra da Ucrânia
Expectativa é que essa iniciativa possa abrir caminho para um acordo pacífico e duradouro
Trump pede envio de 500 soldados da Guarda Nacional para Washington após tiroteio desta quarta (26)
Dois agentes foram atingidos e permanecem em estado crítico, segundo o diretor do FBI; suspeito foi baleado e está preso
Nevasca fora de época atinge norte dos Estados Unidos, surpreende moradores e interdita rodovias
Tempestade em pleno outono causou transtornos devido ao gelo e à neve cobrindo até 20 centímetros do solo em diversas localidades
Japão aprova socorro à economia de R$ 726 bilhões
Medida busca estimular economia com cortes de impostos e enfrenta críticas no mercado
Sem risadinha: Putin mantém 'cara de paisagem' ao assistir dança de robô humanoide
Vídeo exibido na TV estatal mostra o chefe do Kremlin em pé diante da máquina com pouquíssimas expressões faciais durante a apresentação
Vaso sanitário feito de ouro é vendido por mais de R$ 68 milhões
Obra do artista italiano Maurizio Cattelan foi arrematada em Nova York
Celulares detectam acidente, acionam resgate e salvam jovem desacordado em carro em chamas
Imagens mostram momento em que policiais chegam ao veículo para retirar o motorista
Rússia afirma ter tomado duas novas cidades da Ucrânia
Forças de Kiev atacaram refinaria russa em resposta