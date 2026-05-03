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Arqueólogos descobrem acervo raro com 3 mil moedas de prata

Tesouro viking soma cerca de 3 mil moedas de prata

News das 10|Do R7

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Um tesouro da era viking foi encontrado em um campo na Noruega e já pode ser o maior já registrado no país.

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