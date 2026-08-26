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Vídeo mostra pessoas tentando fugir de 'avalanche de lama' no Nepal

Deslizamento de terra provocou mortes e deixou centenas de desaparecidos

Internacional|Do R7

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Um deslizamento de terra provocou mortes e deixou centenas de desaparecidos nesta quarta-feira (26)


As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram um rio transbordando e arrastando várias casas e pessoas, que tentam fugir da "avalanche de lama".


As imagens são da Reuters.

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