Cidade Alerta MG

Entregador é assaltado em Contagem; prejuízo chega a R$ 50 mil

Criminoso armado levou celulares, máquina de cartão e moto da vítima

  • Um entregador foi assaltado em Contagem durante uma entrega.
  • O criminoso armado levou a mochila, moto e celulares do motoboy em menos de 30 segundos.
  • O prejuízo total é estimado em R$ 50 mil, impactando tanto o entregador quanto a loja.
  • A loja já havia sido alvo de outros assaltos, acumulando perdas de cerca de R$ 1,5 milhão e a polícia investiga o caso.

 

Entregador é assaltado e perde produto, máquina de cartão e moto em Contagem (MG)

Um entregador foi assaltado enquanto realizava uma entrega no bairro das Indústrias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso abordou a vítima, levando sua mochila, a motocicleta e outros itens em menos de 30 segundos.

O motoboy havia acabado de buscar celulares em uma loja local antes de seguir para a entrega. O roubo ocorreu em frente à residência de um cliente, resultando em um prejuízo significativo para o entregador e para a loja. A estimativa total dos danos chega a R$ 50 mil.

A loja fornecedora dos dispositivos já foi alvo de golpes semelhantes várias vezes ao longo do ano, acumulando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão. A polícia civil investiga o caso e tanto o entregador quanto os donos da loja esperam que medidas sejam tomadas para evitar incidentes futuros.

Perguntas e Respostas

Onde ocorreu o assalto ao entregador?


O assalto ocorreu no bairro das Indústrias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

O que foi levado durante o assalto?


O criminoso levou a mochila do entregador, sua motocicleta e celulares.

Qual foi o prejuízo estimado para o entregador e a loja?


O prejuízo estimado chega a R$ 50 mil.

Qual é a situação da loja fornecedora dos celulares em relação a assaltos?

A loja já foi alvo de golpes semelhantes várias vezes ao longo do ano, acumulando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão.

