Entregador é assaltado em Contagem; prejuízo chega a R$ 50 mil
Criminoso armado levou celulares, máquina de cartão e moto da vítima
Um entregador foi assaltado enquanto realizava uma entrega no bairro das Indústrias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso abordou a vítima, levando sua mochila, a motocicleta e outros itens em menos de 30 segundos.
O motoboy havia acabado de buscar celulares em uma loja local antes de seguir para a entrega. O roubo ocorreu em frente à residência de um cliente, resultando em um prejuízo significativo para o entregador e para a loja. A estimativa total dos danos chega a R$ 50 mil.
A loja fornecedora dos dispositivos já foi alvo de golpes semelhantes várias vezes ao longo do ano, acumulando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão. A polícia civil investiga o caso e tanto o entregador quanto os donos da loja esperam que medidas sejam tomadas para evitar incidentes futuros.
Perguntas e Respostas
Onde ocorreu o assalto ao entregador?
O assalto ocorreu no bairro das Indústrias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.
O que foi levado durante o assalto?
O criminoso levou a mochila do entregador, sua motocicleta e celulares.
Qual foi o prejuízo estimado para o entregador e a loja?
O prejuízo estimado chega a R$ 50 mil.
Qual é a situação da loja fornecedora dos celulares em relação a assaltos?
A loja já foi alvo de golpes semelhantes várias vezes ao longo do ano, acumulando um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão.
Assista ao vídeo - Entregador é assaltado e perde produto, máquina de cartão e moto em Contagem (MG)
