Galpão de material reciclável é destruído por incêndio em Igarapé Bombeiros utilizam 30 mil litros de água para conter fogo em galpão na Grande BH Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 22h55 (Atualizado em 30/04/2025 - 22h55 )

Incêndio atinge galpão de material reciclável em Igarapé (MG)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de material reciclável em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das duas horas da madrugada e utilizou cerca de 30 mil litros de água para controlar as chamas. A Defesa Civil esteve no local para isolar a área após o incidente.

Sete militares participaram do combate ao fogo com o auxílio de duas viaturas e um caminhão pipa. O galpão estava fechado no momento do incêndio e não houve registro de feridos. Funcionando como depósito, o local não estava em operação ativa. O proprietário alugava o espaço, mas o inquilino já havia cessado suas atividades no local.

