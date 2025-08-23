Família busca por Igor Leonardo, desaparecido há dois meses Mãe apela por informações sobre Igor Leonardo desaparecido desde junho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Família de Igor Leonardo Martins dos Santos, de 21 anos, busca notícias após seu desaparecimento em Contagem.

Igor foi visto pela última vez em 25 de junho e não fez mais contato com a família desde então.

Sua mãe, Rosemary, começou buscas em hospitais, IMLs e registrou um boletim de ocorrência.

Ela apela à comunidade por informações que ajudem a localizar seu filho desaparecido.

Família busca por Igor Leonardo, jovem de 21 anos desaparecido há quase 60 dias

A família de Igor Leonardo Martins dos Santos, de 21 anos, está desesperada em busca de notícias após seu desaparecimento em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Igor foi visto pela última vez em 25 de junho e desde então não fez contato com a família.

Trabalhando com estruturas metálicas, Igor morava nos fundos da casa de sua mãe. Nos dias anteriores ao sumiço, ele estava inquieto e reservado, sem compartilhar suas preocupações com a família. Após seu desaparecimento, Rosemary, sua mãe, iniciou buscas em hospitais e IMLs e registrou um boletim de ocorrência para tentar encontrá-lo.

No último contato conhecido, Igor foi visto em uma padaria local no dia seguinte ao seu desaparecimento inicial. A família inicialmente não estranhou sua ausência devido às viagens frequentes para o trabalho. No entanto, a falta prolongada de contato levantou preocupações.

Rosemary pede à comunidade qualquer informação que possa ajudar a localizar seu filho. Ela continua incansável na busca por respostas e espera que alguém possa fornecer pistas sobre o paradeiro de Igor.

Perguntas e Respostas

Quem é Igor Leonardo e quando ele desapareceu?

Igor Leonardo Martins dos Santos, de 21 anos, desapareceu em 25 de junho em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Qual foi o comportamento de Igor antes do desaparecimento?

Antes de desaparecer, Igor estava inquieto e reservado, sem compartilhar suas preocupações com a família.

O que a mãe de Igor fez após o seu desaparecimento?

Após o desaparecimento de Igor, sua mãe, Rosemary, buscou informações em hospitais e IMLs, além de registrar um boletim de ocorrência.

Como a comunidade pode ajudar na busca por Igor?

Rosemary pede à comunidade que compartilhe qualquer informação que possa ajudar a localizar seu filho, Igor.

