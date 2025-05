Homem é preso em Maricá por ameaçar ex-companheira com fotos íntimas Robson Rodrigues Pena violou medida protetiva contra Rafaela Ramos Chaves Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 23h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 23h01 ) twitter

Suspeito de divulgar fotos íntimas de ex-companheira é preso no Rio de Janeiro

Robson Rodrigues Pena foi preso em Maricá, no Rio de Janeiro, após descumprir uma medida protetiva contra sua ex-esposa, Rafaela Ramos Chaves. Ele ameaçava Rafaela e divulgava imagens íntimas para intimidá-la. Após a prisão, Robson foi conduzido à delegacia local e aguarda transferência para Belo Horizonte para responder pelas acusações.

Rafaela relatou que Robson não aceitava o filho da relação e passou a ameaçá-la junto com seus familiares. Além das ameaças, ele divulgou fotos e vídeos íntimos para constrangê-la. Mesmo após a exposição do caso no CIDADE ALERTA da RECORD, Robson continuou enviando mensagens ameaçadoras.

A polícia informou que Robson está sob custódia e deve ser transferido para Belo Horizonte para enfrentar as acusações judicialmente.

