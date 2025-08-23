Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Ex-companheiro é preso por feminicídio em Bocaiuva

Suspeito tinha histórico criminal e foi rastreado por câmeras

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Homem é preso em Bocaiuva, MG, por feminicídio da ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos.
  • Crime ocorreu após relacionamento conturbado com ameaças relatadas pela vítima a familiares.
  • Suspeito, com histórico criminal, foi localizado por câmeras de segurança e estava em regime aberto.
  • Lidiane deixa três filhos pequenos, que serão cuidados pelo avô, enquanto a família busca justiça.

 

Um homem foi preso em Bocaiuva, Minas Gerais, acusado de matar sua ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado de quase três anos, marcado por conflitos e ciúmes. Lidiane havia alertado familiares sobre as ameaças através de áudios gravados.

O suspeito estava em regime aberto e já respondia por outros crimes como porte ilegal de arma e roubo. Ele foi localizado graças às câmeras de segurança que captaram a placa do carro usado na fuga. Na fazenda onde ele se escondeu, a polícia apreendeu armas, drogas e deteve dois homens que estavam com ele.

Lidiane deixa três filhos pequenos que serão cuidados pelo avô. A família espera que o autor do crime seja punido pela justiça.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu em Bocaiuva, Minas Gerais, envolvendo um ex-companheiro?


Um homem foi preso acusado de matar sua ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado de quase três anos.

Qual era o histórico criminal do suspeito?


O suspeito estava em regime aberto e já respondia por outros crimes, incluindo porte ilegal de arma e roubo.

Como a polícia conseguiu localizar o suspeito?


A polícia rastreou o suspeito graças às câmeras de segurança, que captaram a placa do carro usado na fuga.

Qual é a situação da família de Lidiane após o crime?

Lidiane deixa três filhos pequenos, que serão cuidados pelo avô. A família espera que o autor do crime seja punido pela justiça.

