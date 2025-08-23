Ex-companheiro é preso por feminicídio em Bocaiuva Suspeito tinha histórico criminal e foi rastreado por câmeras Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem é preso em Bocaiuva, MG, por feminicídio da ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos.

Crime ocorreu após relacionamento conturbado com ameaças relatadas pela vítima a familiares.

Suspeito, com histórico criminal, foi localizado por câmeras de segurança e estava em regime aberto.

Lidiane deixa três filhos pequenos, que serão cuidados pelo avô, enquanto a família busca justiça.

Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com tiros no rosto no interior de MG

Um homem foi preso em Bocaiuva, Minas Gerais, acusado de matar sua ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado de quase três anos, marcado por conflitos e ciúmes. Lidiane havia alertado familiares sobre as ameaças através de áudios gravados.

O suspeito estava em regime aberto e já respondia por outros crimes como porte ilegal de arma e roubo. Ele foi localizado graças às câmeras de segurança que captaram a placa do carro usado na fuga. Na fazenda onde ele se escondeu, a polícia apreendeu armas, drogas e deteve dois homens que estavam com ele.

Lidiane deixa três filhos pequenos que serão cuidados pelo avô. A família espera que o autor do crime seja punido pela justiça.

