Ex-companheiro é preso por feminicídio em Bocaiuva
Suspeito tinha histórico criminal e foi rastreado por câmeras
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um homem foi preso em Bocaiuva, Minas Gerais, acusado de matar sua ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado de quase três anos, marcado por conflitos e ciúmes. Lidiane havia alertado familiares sobre as ameaças através de áudios gravados.
O suspeito estava em regime aberto e já respondia por outros crimes como porte ilegal de arma e roubo. Ele foi localizado graças às câmeras de segurança que captaram a placa do carro usado na fuga. Na fazenda onde ele se escondeu, a polícia apreendeu armas, drogas e deteve dois homens que estavam com ele.
Lidiane deixa três filhos pequenos que serão cuidados pelo avô. A família espera que o autor do crime seja punido pela justiça.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu em Bocaiuva, Minas Gerais, envolvendo um ex-companheiro?
Um homem foi preso acusado de matar sua ex-companheira, Lidiane de Oliveira Souza, de 27 anos, com dois tiros no rosto. O crime ocorreu após um relacionamento conturbado de quase três anos.
Qual era o histórico criminal do suspeito?
O suspeito estava em regime aberto e já respondia por outros crimes, incluindo porte ilegal de arma e roubo.
Como a polícia conseguiu localizar o suspeito?
A polícia rastreou o suspeito graças às câmeras de segurança, que captaram a placa do carro usado na fuga.
Qual é a situação da família de Lidiane após o crime?
Lidiane deixa três filhos pequenos, que serão cuidados pelo avô. A família espera que o autor do crime seja punido pela justiça.
Assista ao vídeo - Homem é preso suspeito de matar ex-companheira com tiros no rosto no interior de MG
Veja também
Vítimas seguem internadas em estado grave; proprietária alega que inquilinas não pagavam aluguel e usavam local como ponto de prostituição
Cidade Alerta playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!