Líder religioso recebe denúncias de abuso sexual em Belo Horizonte Sete mulheres relatam abusos cometidos por líder religioso em igreja no bairro Jardim Vitória Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 22h56 (Atualizado em 30/04/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Se saísse dali, o castigo seria a morte', denuncia vítima de abusos de líder religioso em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncias de abuso sexual contra um líder religioso no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Sete mulheres, incluindo adolescentes, registraram boletins de ocorrência relatando abusos dentro da igreja comandada pelo suspeito.

Uma das vítimas contou que sofreu abusos durante dez anos, começando aos 16 anos. Ela descreveu situações de intimidação e ameaças feitas pelo homem para silenciar as denúncias. “Se saísse dali, o castigo seria a morte”, relatou uma das supostas vítimas.

As denúncias foram formalizadas após uma adolescente também relatar atitudes inadequadas do líder religioso. A polícia informou que as investigações estão em andamento na delegacia especializada em violência sexual da cidade.

Assista em vídeo - ‘Se saísse dali, o castigo seria a morte’, denuncia vítima de abusos de líder religioso em BH

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!