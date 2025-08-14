Porteiro tem caminhonete furtada; seguro recente evita prejuízo
Criminosos agiram rapidamente; dono havia feito seguro há duas semanas
Um porteiro teve sua caminhonete furtada rapidamente enquanto estava estacionada, mas evitou um grande prejuízo financeiro graças a um seguro feito há apenas duas semanas. Ele relata que dois suspeitos rondavam o veículo e suspeita que estavam em comunicação com outras pessoas durante o crime.
O proprietário, acredita que o furto pode ter sido encomendado por outro criminoso, já que os suspeitos pareciam saber exatamente o que fazer. Ele registrou um boletim de ocorrência e espera que as imagens de segurança ajudem na identificação dos envolvidos.
O veículo era essencial para a família do porteiro, utilizado tanto para passeios quanto para transporte de materiais necessários no trabalho e em casa. A decisão de fazer o seguro foi incentivada por um amigo, o que impediu que a perda fosse ainda maior.
O que aconteceu com a caminhonete do porteiro?
A caminhonete foi furtada enquanto estava estacionada.
Como o porteiro evitou um grande prejuízo financeiro?
O homem havia feito um seguro para o veículo apenas duas semanas antes do furto, o que evitou um grande prejuízo financeiro.
Quais são as suspeitas sobre o furto da caminhonete?
O porteiro suspeita que o furto foi encomendado por outro criminoso, pois os suspeitos pareciam ter conhecimento sobre o que estavam fazendo.
Qual era a importância da caminhonete para a família da vítima?
A caminhonete era essencial para a família, sendo utilizada tanto para passeios quanto para transporte de materiais necessários no trabalho e em casa.
