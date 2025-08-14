Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Porteiro tem caminhonete furtada; seguro recente evita prejuízo

Criminosos agiram rapidamente; dono havia feito seguro há duas semanas

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Porteiro teve sua caminhonete furtada rapidamente enquanto estava estacionada.
  • Seguro feito há duas semanas ajudou a evitar prejuízo financeiro significativo.
  • Proprietário suspeita que o furto pode ter sido encomendado por outros criminosos.
  • Veículo era essencial para a família e era utilizado para trabalho e lazer.

 

Um porteiro teve sua caminhonete furtada rapidamente enquanto estava estacionada, mas evitou um grande prejuízo financeiro graças a um seguro feito há apenas duas semanas. Ele relata que dois suspeitos rondavam o veículo e suspeita que estavam em comunicação com outras pessoas durante o crime.

O proprietário, acredita que o furto pode ter sido encomendado por outro criminoso, já que os suspeitos pareciam saber exatamente o que fazer. Ele registrou um boletim de ocorrência e espera que as imagens de segurança ajudem na identificação dos envolvidos.

O veículo era essencial para a família do porteiro, utilizado tanto para passeios quanto para transporte de materiais necessários no trabalho e em casa. A decisão de fazer o seguro foi incentivada por um amigo, o que impediu que a perda fosse ainda maior.

O que aconteceu com a caminhonete do porteiro?

A caminhonete foi furtada enquanto estava estacionada.


Como o porteiro evitou um grande prejuízo financeiro?

O homem havia feito um seguro para o veículo apenas duas semanas antes do furto, o que evitou um grande prejuízo financeiro.

Quais são as suspeitas sobre o furto da caminhonete?

O porteiro suspeita que o furto foi encomendado por outro criminoso, pois os suspeitos pareciam ter conhecimento sobre o que estavam fazendo.


Qual era a importância da caminhonete para a família da vítima?

A caminhonete era essencial para a família, sendo utilizada tanto para passeios quanto para transporte de materiais necessários no trabalho e em casa.

