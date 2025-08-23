Inquilinas feridas em incêndio acusam proprietária de cárcere em Ribeirão das Neves Mulheres estão internadas com queimaduras após incêndio em imóvel alugado Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h36 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras após um incêndio em Ribeirão das Neves.

A proprietária é acusada de trancar as inquilinas durante o incêndio, que ocorreu após um pedido de despejo.

A mãe de uma das jovens sabia da intenção de atear fogo no imóvel, mas não esperava a gravidade da situação.

As inquilinas devem prestar depoimento à polícia assim que se recuperarem.

Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas

Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras de segundo grau após um incêndio no imóvel alugado onde viviam em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A mãe de uma das jovens alega que a proprietária trancou as duas no local durante o incêndio, ocorrido após um pedido de despejo.

Imagens de segurança mostram uma das jovens chegando ao local com galões que poderiam conter líquidos inflamáveis. A mãe afirma que sabia da intenção da filha de atear fogo no imóvel, mas não esperava que a situação se agravasse tanto.

A proprietária do imóvel justifica a solicitação de despejo pelo não pagamento do aluguel e distúrbios causados pelas inquilinas na vizinhança. Antes do incêndio, as mulheres teriam danificado a estrutura da casa e retirado móveis.

As jovens receberam visita da polícia no hospital e devem prestar depoimento assim que se recuperarem.

Assista ao vídeo - Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas

