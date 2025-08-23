Inquilinas feridas em incêndio acusam proprietária de cárcere em Ribeirão das Neves
Mulheres estão internadas com queimaduras após incêndio em imóvel alugado
Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras de segundo grau após um incêndio no imóvel alugado onde viviam em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A mãe de uma das jovens alega que a proprietária trancou as duas no local durante o incêndio, ocorrido após um pedido de despejo.
Imagens de segurança mostram uma das jovens chegando ao local com galões que poderiam conter líquidos inflamáveis. A mãe afirma que sabia da intenção da filha de atear fogo no imóvel, mas não esperava que a situação se agravasse tanto.
A proprietária do imóvel justifica a solicitação de despejo pelo não pagamento do aluguel e distúrbios causados pelas inquilinas na vizinhança. Antes do incêndio, as mulheres teriam danificado a estrutura da casa e retirado móveis.
As jovens receberam visita da polícia no hospital e devem prestar depoimento assim que se recuperarem.
Vítimas seguem internadas em estado grave; proprietária alega que inquilinas não pagavam aluguel e usavam local como ponto de prostituição
