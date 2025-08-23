Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta MG

Inquilinas feridas em incêndio acusam proprietária de cárcere em Ribeirão das Neves

Mulheres estão internadas com queimaduras após incêndio em imóvel alugado

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras após um incêndio em Ribeirão das Neves.
  • A proprietária é acusada de trancar as inquilinas durante o incêndio, que ocorreu após um pedido de despejo.
  • A mãe de uma das jovens sabia da intenção de atear fogo no imóvel, mas não esperava a gravidade da situação.
  • As inquilinas devem prestar depoimento à polícia assim que se recuperarem.

 

Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas
Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas

Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras de segundo grau após um incêndio no imóvel alugado onde viviam em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A mãe de uma das jovens alega que a proprietária trancou as duas no local durante o incêndio, ocorrido após um pedido de despejo.

Imagens de segurança mostram uma das jovens chegando ao local com galões que poderiam conter líquidos inflamáveis. A mãe afirma que sabia da intenção da filha de atear fogo no imóvel, mas não esperava que a situação se agravasse tanto.

A proprietária do imóvel justifica a solicitação de despejo pelo não pagamento do aluguel e distúrbios causados pelas inquilinas na vizinhança. Antes do incêndio, as mulheres teriam danificado a estrutura da casa e retirado móveis.

As jovens receberam visita da polícia no hospital e devem prestar depoimento assim que se recuperarem.


Perguntas e Respostas

O que aconteceu com as inquilinas em Ribeirão das Neves?

Duas mulheres foram hospitalizadas com queimaduras de segundo grau após um incêndio no imóvel alugado onde viviam.


Por que a mãe de uma das jovens acusa a proprietária do imóvel?

A mãe alega que a proprietária trancou as duas no local durante o incêndio, que ocorreu após um pedido de despejo.


Qual é a justificativa da proprietária para o despejo das inquilinas?

A proprietária justifica a solicitação de despejo pelo não pagamento do aluguel e por distúrbios causados pelas inquilinas na vizinhança.

Qual a situação legal das jovens após o incêndio?

As jovens receberam visita da polícia no hospital e devem prestar depoimento assim que se recuperarem.

Assista ao vídeo - Mulheres feridas em incêndio ao recusarem despejo acusam locatária de trancá-las no imóvel em chamas

Veja também


Vítimas seguem internadas em estado grave; proprietária alega que inquilinas não pagavam aluguel e usavam local como ponto de prostituição

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.