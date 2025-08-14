Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Homem é acusado de participar de crime que resultou na morte de sargento

Geovanni Faria de Carvalho estava envolvido na morte do sargento Roger Dias

Geovanni Faria de Carvalho foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de participar do crime que resultou na morte do sargento Roger Dias. Além disso, Geovanni foi condenado por três tentativas de homicídio contra policiais militares durante uma tentativa de fuga após roubar um carro. Desde a data do crime em janeiro de 2024, Geovanni está sob custódia.

