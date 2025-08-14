Homem é acusado de participar de crime que resultou na morte de sargento
Geovanni Faria de Carvalho estava envolvido na morte do sargento Roger Dias
Geovanni Faria de Carvalho foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de participar do crime que resultou na morte do sargento Roger Dias. Além disso, Geovanni foi condenado por três tentativas de homicídio contra policiais militares durante uma tentativa de fuga após roubar um carro. Desde a data do crime em janeiro de 2024, Geovanni está sob custódia.
Veja também
Prejuízo deixado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo jóias, eletrônicos e dinheiro
Cidade Alerta playlist
1/19
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!