Três suspeitos de furto em mansão de BH são capturados

Criminosos causaram prejuízo de R$ 200 mil em joias e eletrônicos

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Três homens foram presos por furtos em uma mansão no bairro Belvedere, Belo Horizonte.
  • Os criminosos causaram prejuízo de cerca de R$ 200 mil em joias, eletrônicos e dinheiro.
  • A prisão foi facilitada por imagens de monitoramento e investigação da Polícia Civil.
  • Os suspeitos tinham histórico criminal e atuavam de forma organizada, trocando veículos durante os crimes.

 

Três homens acusados de invadir e furtar uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte, em agosto do ano passado, foram presos. O prejuízo deixado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo jóias, eletrônicos e dinheiro.

A prisão foi possível graças às imagens do circuito de monitoramento e à investigação da Polícia Civil. Com o último suspeito, encontrado em um sítio em Sabará, na Grande BH, foram apreendidos objetos de outros furtos e um carro usado nos crimes.

Segundo a polícia, os três homens têm histórico de crimes contra patrimônio e atuavam de forma organizada, trocando veículos e materiais conforme a oportunidade. O motorista do carro utilizado na ação ainda é procurado, e a polícia trabalha para identificar os donos dos objetos recuperados.

Quem são os suspeitos que foram capturados em Belo Horizonte?

Três homens foram acusados de invadir e furtar uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte.


Qual foi o valor do prejuízo causado pelos criminosos?

O prejuízo causado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo joias, eletrônicos e dinheiro.

Como a polícia conseguiu prender os suspeitos?

A prisão foi possível graças às imagens do circuito de monitoramento e à investigação da Polícia Civil.


Os suspeitos têm alguma ligação com outros crimes?

Sim, a polícia informou que os três homens têm histórico de crimes contra patrimônio e atuavam de forma organizada, trocando veículos e materiais conforme a oportunidade.

