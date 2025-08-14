Três suspeitos de furto em mansão de BH são capturados Criminosos causaram prejuízo de R$ 200 mil em joias e eletrônicos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h36 ) twitter

Três homens acusados de invadir e furtar uma casa no bairro Belvedere, na região Centro-sul de Belo Horizonte, em agosto do ano passado, foram presos. O prejuízo deixado pelos criminosos foi de cerca de R$ 200 mil, incluindo jóias, eletrônicos e dinheiro.

A prisão foi possível graças às imagens do circuito de monitoramento e à investigação da Polícia Civil. Com o último suspeito, encontrado em um sítio em Sabará, na Grande BH, foram apreendidos objetos de outros furtos e um carro usado nos crimes.

Segundo a polícia, os três homens têm histórico de crimes contra patrimônio e atuavam de forma organizada, trocando veículos e materiais conforme a oportunidade. O motorista do carro utilizado na ação ainda é procurado, e a polícia trabalha para identificar os donos dos objetos recuperados.

‌



