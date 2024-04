Confira a dinâmica do acidente do caminhão-tanque próximo ao Anel Rodoviário, em BH Veículo seguia pela marginal quando virou na MG-05, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e tombou

Confira nesse esquema a dinâmica do acidente do caminhão-tanque no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. O veículo seguia pela marginal do Anel Rodoviário quando virou na MG-05, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e tombou, explodindo na hora.

O combustível que ele carregava escorreu em direção à esquina e desceu para diversos outros locais em chamas. Os carros que estavam no fundo de um terreno foram completamente queimados. Os moradores conseguiram escapar pela casa do vizinho.

Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro estava 40 minutos atrasado com a entrega em um posto no bairro Santa Inês, na região leste da capital mineira. Ele estava há menos de 10 minutos do destino quando houve a tragédia.