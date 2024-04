Corpo de motorista que morreu carbonizado em acidente de caminhão-tanque é enterrado em MG Só no ano de 2022, foram registradas 29 mortes por batidas no Anel Rodoviário

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corpo do motorista que morreu carbonizado no acidente do caminhão-tanque no Anel Rodoviário, foi enterrado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Só no ano de 2022, foram registradas 29 mortes por batidas no corredor.