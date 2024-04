MG é estado com maior número de superendividados do Brasil, segundo Senacon Procon vai promover uma série de ações para auxiliar educação financeira no Dia Nacional do Consumidor

Minas Gerais é o estado com o maior número de superendividados do Brasil, de acordo com o Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor). O Procon Estadual (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) vai promover uma série de ações para auxiliar na educação financeira no Dia Nacional do Consumidor.