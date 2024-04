MGR na Política: Carlos Viana (Podemos) repercute pesquisa eleitoral e avalia desafios da Prefeitura de BH

Alto contraste

O senador Carlos Viana (Podemos) repercutiu a pesquisa que mostra as intenções de votos para a Prefeitura de Belo Horizonte, nas eleições de 2024, nesta sexta-feira (15), no quadro MGR na Política. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record Minas, e mostra o político liderando as intenções de voto.

O congressista também avaliou serviços oferecidos pelo município, como o transporte público. O senador também comentou sobre a situação epidêmica de dengue na capital, os problemas no transporte público e as constantes enchentes que acontecem na cidade.