Você no MGR: moradores reclamam de vazamento constante de água em BH

moradores reclamam de vazamento constante de água em BH Copasa informou que o possível vazamento não foi constatado e que não teria responsabilidade no caso

O quadro Você no MGR desta sexta-feira (15) vai até o bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Os moradores reclamam de um vazamento constante de água. A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que o possível vazamento não foi constatado e que não teria responsabilidade no caso. Segundo a companhia, a água no asfalto vem de uma mina que fica próximo ao local, e também da lavagem da área externa.