5 carros para cinco tipos de pais diferentes: veja nossas escolhas
Adequamos cada perfil a um veículo novo vendido no mercado brasileiro em 2025
A chegada do dia dos Pais traz consigo uma data especial e familiar. Associar o mundo masculino aos automóveis é uma tarefa comum no marketing e na comunicação. Ainda que não seja fácil presentear o pai com o automóvel 0 km, quem sabe enquadrar diferentes personalidades e perfis com um veículo que combine com essas características seja um exercício interessante de se fazer.
Aqui, selecionamos cinco veículos para perfis de pais diferentes: econômico e racional, conectado, moderno e aberto às novas motorizações, tradicional e ousado. Se o seu pai tem alguns desses traços veja quais seriam as escolhas para um presente de Dia dos Pais.
Econômico e racional
Para um pai econômico e racional nada de SUVs ou carros grandes e potentes. Um pai racional iria de Hyundai HB20 Limited. Para ser econômico o HB20 dessa versão usa motor 1.0 aspirado, que agrega todos os itens da Comfort e inclui rodas de liga leve de 15”, sensor de estacionamento, painel de instrumentos digital LCD de 10”, alerta de ocupante traseiro, volante com ajuste de altura e profundidade, fechamento e abertura de janelas via smart key, console central deslizante com apoio de braço e smart key com botão de partida do motor. Preço: R$ 99.900,00. É o único carro do segmento que tem cinco anos de garantia.
Conectado
Para um pai conectado sempre adepto da tecnologia temos que escolher um veículo moderno ainda que custe caro. Nesse perfil um carro que atende a essa expectativa pode ser o Volkswagen Nivus. É mais racional, tem tamanho compacto e conta com central multimídia com tela de alta resolução e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de um sistema de internet que pode ser utilizado por meio de um plano de dados. Tem 10 polegadas e conta com loja de aplicativos sendo possível “ler” um áudio livro, controlar informações sobre a as revisões do carro no celular e traz até acesso à internet. O motor de 128cv e 20kgfm de torque está alinhado com o que o mercado oferece mas se destaca pela conectividade.
Moderno e adepto às novas motorizações
Um carro eletrificado híbrido plugin dará liberdade e condução agradável para um pai com perfil mais moderno. Para esse perfil indicamos o BYD Song Plus. Bem equipado, traz nova multimídia de 15,6 polegadas, pacote completo de assistência a condução e novidades como um sistema de carga mais rápido para as baterias. A motorização eletrificada continua com a potência combinada de 235 cv e autonomia para rodar até 1.200km segundo a BYD. No Song Plus o motor combina o 1.5 aspirado a gasolina com 105cv e 13,8kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194cv e 33kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.
Tradicional
Para os pais com um perfil mais tradicional que evoca o uso cotidiano para ir e voltar ao trabalho e fazer viagens sempre com a família no final de semana nossa indicação é o Chevrolet Tracker. Recém modificado, usa um dos motores turbinados 1.0 mais eficientes da categoria, tem bom espaço interno para o banco traseiro e um porta-malas generoso de 393 litros e ao mesmo tempo é uma opção conservadora. Isso porque a atual geração do Chevrolet já tem cinco anos de produção e segue como um dos modelos mais vendidos do segmento. O motor é 1.0 turbo de 121cv agora com injeção direta de combustível e transmissão automática de seis velocidades.
Ousado
Para os pais que são fãs de motores e gostam da ousadia vamos escolher um veículo ágil e ao mesmo tempo inusitado que é a Ram Rampage R/T. Seu perfil esportivo, com acabamento que remonta os carros esportivos, essa pick-up é o veículo misto ideal para quem busca algo diferente e viável para o trânsito urbano e também para viajar com desempenho e espaço.
A Rampage R/T tem motor Hurricane 4 quatro cilindros a gasolina com 272 cv e 40 kgfm, tração 4×4 associado ao câmbio automático de nove marchas. Mesmo sendo uma picape faz 0-100 km/h em 6,9s e chega a 220km/h.
Bônus: um presente para o pai calculista
Dentro da ordem do custo-benefício, alguns pais sempre fazem muita conta na hora de trocar de carro. E a dica bônus vai para o pai que equilibra preço, consumo, lista de equipamentos e espaço para a família. Nossa escolha é o Honda HR-V Advance com motor 1.5 aspirado 126 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque com câmbio automático CVT. Tem boa multimídia, oferece espaço bom para a família e se trata de uma compra racional com equilíbrio sobre todos os pontos de vista.
