5 carros para cinco tipos de pais diferentes: veja nossas escolhas Adequamos cada perfil a um veículo novo vendido no mercado brasileiro em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 02h00 )

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A chegada do dia dos Pais traz consigo uma data especial e familiar. Associar o mundo masculino aos automóveis é uma tarefa comum no marketing e na comunicação. Ainda que não seja fácil presentear o pai com o automóvel 0 km, quem sabe enquadrar diferentes personalidades e perfis com um veículo que combine com essas características seja um exercício interessante de se fazer.

Ram Rampage RT

Aqui, selecionamos cinco veículos para perfis de pais diferentes: econômico e racional, conectado, moderno e aberto às novas motorizações, tradicional e ousado. Se o seu pai tem alguns desses traços veja quais seriam as escolhas para um presente de Dia dos Pais.

‌



Econômico e racional

Para um pai econômico e racional nada de SUVs ou carros grandes e potentes. Um pai racional iria de Hyundai HB20 Limited. Para ser econômico o HB20 dessa versão usa motor 1.0 aspirado, que agrega todos os itens da Comfort e inclui rodas de liga leve de 15”, sensor de estacionamento, painel de instrumentos digital LCD de 10”, alerta de ocupante traseiro, volante com ajuste de altura e profundidade, fechamento e abertura de janelas via smart key, console central deslizante com apoio de braço e smart key com botão de partida do motor. Preço: R$ 99.900,00. É o único carro do segmento que tem cinco anos de garantia.

Hyundai HB20S Limited Plus Marcos Camargo Jr./R7

Conectado

Para um pai conectado sempre adepto da tecnologia temos que escolher um veículo moderno ainda que custe caro. Nesse perfil um carro que atende a essa expectativa pode ser o Volkswagen Nivus. É mais racional, tem tamanho compacto e conta com central multimídia com tela de alta resolução e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de um sistema de internet que pode ser utilizado por meio de um plano de dados. Tem 10 polegadas e conta com loja de aplicativos sendo possível “ler” um áudio livro, controlar informações sobre a as revisões do carro no celular e traz até acesso à internet. O motor de 128cv e 20kgfm de torque está alinhado com o que o mercado oferece mas se destaca pela conectividade.

‌



Marcos Camargo Jr. 04.05.2025 Marcos Camargo Jr./R7 – 04.05.2025

Moderno e adepto às novas motorizações

Um carro eletrificado híbrido plugin dará liberdade e condução agradável para um pai com perfil mais moderno. Para esse perfil indicamos o BYD Song Plus. Bem equipado, traz nova multimídia de 15,6 polegadas, pacote completo de assistência a condução e novidades como um sistema de carga mais rápido para as baterias. A motorização eletrificada continua com a potência combinada de 235 cv e autonomia para rodar até 1.200km segundo a BYD. No Song Plus o motor combina o 1.5 aspirado a gasolina com 105cv e 13,8kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194cv e 33kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Tradicional

Para os pais com um perfil mais tradicional que evoca o uso cotidiano para ir e voltar ao trabalho e fazer viagens sempre com a família no final de semana nossa indicação é o Chevrolet Tracker. Recém modificado, usa um dos motores turbinados 1.0 mais eficientes da categoria, tem bom espaço interno para o banco traseiro e um porta-malas generoso de 393 litros e ao mesmo tempo é uma opção conservadora. Isso porque a atual geração do Chevrolet já tem cinco anos de produção e segue como um dos modelos mais vendidos do segmento. O motor é 1.0 turbo de 121cv agora com injeção direta de combustível e transmissão automática de seis velocidades.

‌



Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 16.07.2025

Ousado

Para os pais que são fãs de motores e gostam da ousadia vamos escolher um veículo ágil e ao mesmo tempo inusitado que é a Ram Rampage R/T. Seu perfil esportivo, com acabamento que remonta os carros esportivos, essa pick-up é o veículo misto ideal para quem busca algo diferente e viável para o trânsito urbano e também para viajar com desempenho e espaço.

Rampage R/T de perfil esportivo Ram/Divulgação

A Rampage R/T tem motor Hurricane 4 quatro cilindros a gasolina com 272 cv e 40 kgfm, tração 4×4 associado ao câmbio automático de nove marchas. Mesmo sendo uma picape faz 0-100 km/h em 6,9s e chega a 220km/h.

Honda HR-V 2026 Marcos Camargo Jr. 14.07.2025

Bônus: um presente para o pai calculista

Dentro da ordem do custo-benefício, alguns pais sempre fazem muita conta na hora de trocar de carro. E a dica bônus vai para o pai que equilibra preço, consumo, lista de equipamentos e espaço para a família. Nossa escolha é o Honda HR-V Advance com motor 1.5 aspirado 126 cavalos de potência e 15,8 kgfm de torque com câmbio automático CVT. Tem boa multimídia, oferece espaço bom para a família e se trata de uma compra racional com equilíbrio sobre todos os pontos de vista.

