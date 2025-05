5 sinais de que é preciso encerar a pintura do carro Embora a tecnologia torne a pintura dos carros atuais muito mais resistentes o cuidado continua válido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Cuidar do automóvel é sempre importante e a questão estética também é fundamental. No caso da pintura, composta de resinas e materiais químicos cobertos por um verniz especial. Deixa-lá intacta é importante para valorizar o veículo e evitar danos na carroceria e na própria estrutura com efeito da corrosão. Mas como saber se hora de fazer um enceramento na pintura do carro?

Freepik/Reprodução

Aproveitando a chegada do final de semana o R7-Autos Carros traz alguns sinais claros de que a pintura precisa de uma nova camada de proteção. E embora a tecnologia torne a pintura dos carros atuais muito mais resistentes o cuidado continua válido. Veja como descobrir se o carro precisa de um novo enceramento:

Freepik/Reprodução

1. Pintura opaca: uma pintura sem brilho e sem vivacidade é sinal de que precisa de uma nova camada de cera. Com o depósito de poluição, sujeira, pó e às vezes de seiva das árvores a pintura parece sem brilho. Este é um sinal claro que é hora de fazer um novo enceramento.

Freepik/Reprodução

2. Riscos superficiais: esse efeito pode ser atenuado com um enceramento que repõe o verniz e o brilho da pintura removendo arranhões superficiais. Se há riscos aparentes sem fundo branco na pintura, é sinal de que vale a pena encerar novamente.

Freepik/Reprodução

3. Teste dos dedos na pintura: use as costas dos dedos e passe sobre a pintura. Se os dedos podem deslizar suavemente é sinal de que há proteção e verniz mas se eles passam pela superfície sem facilidade é sinal de que precisa fazer um enceramento.

Freepik/Reprodução

4. Pelo tempo decorrido desde a última lavagem: engana-se quem pensa que apenas lavar o automóvel é o suficiente para deixá-lo limpo. O ideal é que um enceramento seja feito a cada três meses. E vale lembrar que não bastam as “lavagens com cera” dos lava rápidos para proteger a pintura. Jogar cera sobre o carro tem efeito nulo e o ideal é o enceramento manual.

