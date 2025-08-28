A6 Sportback e-tron: testamos o novo supercarro elétricos da Audi Com 367cv e tração traseira sedã surpreende pela eficiência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

A Audi lançou há alguns dias as vendas do A6 Sportback e-tron no Brasil. O sedã cupê 100% elétrico chega em versão única Performance Black, com preço salgado de R$ 649.990 apostando alto em nível de equipamentos. O modelo combina motor traseiro elétrico de alta potência, autonomia ampliada e o melhor coeficiente aerodinâmico da história da marca com apenas 0,21 Cd.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

O A6 representa uma nova fase da eletrificação com produtos mais eficientes e conectados. Diferente das plataformas MQB como a antiga família e-Tron, o A6 usa a base PPE (Plataforma Elétrica Premium)

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

O design fluido também ilustra bem o que a Audi tem em termos de eletrificação. O sistema elétrico de 800 volts é o mesmo utilizado pelo Porsche Taycan. O design apresenta a nova linguagem da Audi, com faróis Matrix LED configuráveis em até oito assinaturas digitais, rodas Audi Sport de 21” e estreia no Brasil dos Anéis da Audi iluminados na traseira. Lanternas interligadas com animações completam a proposta tecnológica.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

Desempenho e autonomia

‌



O motor elétrico traseiro entrega 367 cv e 57,6 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 5,4 segundos, com máxima de 210 km/h (limitada). A bateria de 100 kWh garante até 445 km de autonomia segundo o Inmetro, mas a Audi afirma que em uso urbano o alcance pode superar 700 km. Em recarga rápida de 270 kW, é possível ir de 10% a 80% em 21 minutos. É muito superior aos primeiros e-Tron que chegaram ao Brasil ainda em 2020.

‌



Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

Interior tecnológico

‌



O interior traz três telas: painel digital de 11,9”, multimídia MMI panoramic de 14,5” e display adicional de 10,9” para o passageiro. O ambiente adota materiais sustentáveis, iluminação personalizável e som Bang & Olufsen 3D de 705 W com 16 alto-falantes. Entre os equipamentos, o modelo oferece bancos dianteiros elétricos com memória, ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico de transparência variável e retrovisores virtuais de segunda geração como opcional.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

Os retrovisores também contribuem com o melhor coeficiente aerodinâmico. Melhoram a experiência de uso mas é preciso costume para usá-los e o preço sobe em mais R$ 20 mil.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Segurança e espaço

O sedã conta com nove airbags, pacote completo de assistentes de condução semiautônoma, câmeras 360°, head-up display com realidade aumentada e sistemas Audi pre sense dianteiro, lateral e traseiro. O porta-malas oferece 502 litros de capacidade.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

O sedã é bem arrojado e mostra na dinâmica como a Audi evoluiu em tão pouco tempo. A aceleração é vigorosa e segura, a visibilidade é boa e os retrovisores e câmeras tem alta resolução melhorando a experiência a bordo. O teto solar traz a tecnologia disponível no Taycan e o som de 705watts Bang & Olufsen oferecem uma experiência de qualidade e potência.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

O equilíbrio da tração traseira somado a tecnologia que permite mapear pontos de carga e prever a próxima parada também trazem uma experiência tranquila a bordo. Na prática será possível fazer viagens de 400km na estrada de forma segura enquanto no circuito urbano o A6 se mostra um dos carros com mais autonomia. Na prática do dia a dia ele ainda será testado mas deu para perceber que o A6 se posiciona dentro de um patamar elevado de experiência. Pena que tudo tenha seu preço e que ele custe quase o dobro do A5 a combustão.

Audi A6 Sportback e-tron Marcos Camargo Jr 18.08.2025

Com o lançamento, o A6 Sportback e-tron reforça a linha de elétricos da Audi no país, que já inclui Q6 e-tron, Q8 e-tron e e-tron GT. A marca oferece 4 anos de garantia para o veículo e 8 anos para a bateria.

Audi A6 Sportback e-tron Audi/Divulgação

NOVO AUDI A6 Sportback e-Tron:O carro elétrico mais eficiente já feito pela Audi chega ao Brasil. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros NOVO AUDI A6 Sportback e-Tron: . O carro elétrico mais eficiente já feito pela Audi chega ao Brasil. Tem 367cv com tração traseira e pode rodar até 700km na cidade. A bateria de 100kw pode ser carregada em 21 minutos no sistema de carga rápida. Mas o preço é de R$ 649,9 mil. #audi #audibr #audia6 #sportback #etron ♬ som original - marcoscamargo_carros

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.