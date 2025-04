Antes da nova Amarok, picape Maxus estará à venda no Brasil Maxus Terron 9 é anunciado para o país pelos executivos em Shanghai Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Durante o Salão de Xangai, a cobertura leva a jornalistas e produtores de conteúdos há uma conversa próxima com executivos de diversas marcas.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

Conforme o R7-Autos Carros já publicou, a Volkswagen está trabalhando na renovação da pick-up Amarok que terá como base o projeto da SAIC Maxus. Porém no estande da marca, a conversa dos executivos é que a própria SAIC vai trazer a marca de picapes incluindo a Maxus que virá bem antes da Amarok.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

De acordo com uma apuração da revista Autoesporte, os executivos disseram que a chegada da picape estará confirmada para esse ano ainda que a SAIC não tenha nenhuma estrutura presente.

Marcos Camargo Jr. 25.04.2025

A SAIC Maxus Terron 9 é chamada também de Smart Craft e vem equipada de motor 2.5 litros com 224 cavalos e 53 kgfm, alinhada com as expectativas do público brasileiro. Se a Maxus vier esse ano, os chineses terão tempo de abrir muito espaço para os clientes. A Jac Hunter já estreou e os clientes de Amarok só devem ver a nova picape no final do próximo ano.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.