Antes de lançar primeiro carro, GAC inaugura centro de peças Espaço fica em Cajamar na grande SP e irá abastecer as concessionárias Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/02/2025 - 09h00

GAC/Divulgação

A GAC ainda não fez nenhum tipo de evento para lançar um automóvel. No entanto já divulgou parcerias para o desenvolvimento de motores híbridos flex, anunciou a construção de uma planta no país e agora inaugura o seu primeiro centro de peças.

GAC/Divulgação

O novo Centro de Distribuição de Peças, localizado em Cajamar, grande São Paulo. O espaço irá abastecer as futuras concessionárias e tem 2.000 m². O local tem ao todo 32 mil m2 e será adaptado conforme a demanda.

GAC/Reprodução

O espaço será gerenciado pela DSV, empresa global especializada em logística e transporte. “A inauguração de um Centro de Distribuição representa marco importante para a GAC Basil implantar a sua missão ‘Clientes em primeiro lugar, Serviços em primeiro lugar, Peças em primeiro lugar’. Com isso, queremos proporcionar aos nossos clientes um atendimento ágil e descomplicado, garantindo que as peças estejam disponíveis para reposição e manutenção no menor tempo possível. Nosso objetivo é oferecer praticidade e segurança, colocando nosso consumidor no centro de nossas decisões”, destaca Alex Zhou, CEO da GAC Brasil.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

Depois de anunciar um investimento de US$ 1 bilhão, equivalente a R$ 6 bi atualizados, a gigante chinesa GAC já confirmou que terá modelos híbridos flex feitos no Brasil. Os próximos passos devem ser anunciados em breve.

