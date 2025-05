Após mudanças, veja os preços e versões do Fiat Cronos 2026 Com renovações, sedã compacto fica mais equipado e tem mais opções no catálogo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 15h37 ) twitter

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

A Fiat confirmou nos últimos dias as mudanças pontuais do sedã compacto Cronos. Entra em cena a nova dianteira e novos equipamentos. Mas a linha 2026 não terá grandes novidades, além disso. Os preços partem de R$ 103.490 para o modelo Drive 1.0 manual e chegam a R$ 119.990.

Mudanças visuais

O novo Fiat Cronos estreia uma grade mais “quadrada” e se alinha com futuros lançamentos da marca como o Grande Panda que deve ser revelado até o final do ano. Há novas rodas, frisos e novos itens de série, mantendo quase os mesmos preços da linha 2025. As versões intermediárias ganham também farol em LED.

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

Motores do Fiat Cronos

A versão Drive 1.0 manual mantém o conhecido motor Firefly de 3 cilindros de 71/15 cv e 10,5kgfm de torque. A Drive e a topo de linha Precision mantém o motor 1.3 flex de 98/107 e até 13kgfm de torque sempre associado a um câmbio automático do tipo CVT que simula sete velocidades.

Fiat/Divulgação

Confira os preços do Fiat Cronos 2026

* Drive 1.0 MT - R$ 103.490

‌



* Drive 1.3 CVT - R$ 112.990

* Precision 1.3 CVT - R$ 119.990

‌



Fiat/Divulgação PEDRO BRITO





Confira os itens de série do Cronos 2026

Drive 1.0

‌



Direção elétrica

Vidros elétricos

Travamento elétrico das portas

Alarme perimétrico

Ajuste de altura de volante do banco do motorista

ITPMS

Multimídia 7”

Volante multifuncional

Entradas USB para bancos traseiros

Sensor de estacionamento traseiro

Assinatura em LED nos faróis

Rodas em aço 15”

Espelhamento sem fio

Interior escurecido

Retrovisores externos preto brilhante

São opcionais a Câmera de ré, Retrovisor externo elétrico e Rodas de liga-leve 15”

Drive 1.3 AT – todos os itens do Drive 1.0 além dos seguintes:

Câmbio automático CVT

Piloto automático

Modo sport

Farol FULL LED

São opcionais da versão Drive:

Câmera de ré

Retrovisor externo elétrico

Chave presencial (keyless)

Ar-condicionado digital

Spoiler traseiro e frisos laterais pretos

Interior + banco customizado

Volante em couro ecológico

Badge especial

Rodas de liga-leve escurecidas

Farol de neblina em LED

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

Precision 1.3 AT - todos os itens do Drive 1.3 AT além dos seguintes

Bancos em couro preto

4 airbags (2 frontal, tórax e cabeça)

Ar- condicionado digital

Luzes de cortesia sob retrovisores

Bancos traseiros bipartidos 60/40

Maçanetas externas cromadas

Acendimento automático dos faróis

Roda de liga de 16” diamantada

Farol de neblina em LED

Como opcional o revestimento em couro marrom nos bancos também estás disponível.

