Fiat Cronos Precision 2025: vale a pena comprar se vai mudar? Sedã com visual “antigo” tem estilo ainda atual e é vendido com descontos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 18h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h00 ) twitter

A Fiat já anunciou a linha 2026 do Cronos mas existem muitas unidades ainda na linha 2025. Ela vem sendo oferecida com descontos interessantes antes da chegada dos novos modelos. O Fiat Cronos Precision por exemplo, é vendido no site de ofertas Fiat por R$ 112,9 mil e encontramos em concessionárias algumas unidades por até R$ 107,9 mil. Mas vale a pena comprar um carro que vai mudar?

O visual do Cronos mudou pela última vez em 2023 quando ganhou o Fiat “flag” que é o emblema com a bandeira da Itália e também os DRLs. Fora isso, é o mesmo carro desde 2018 sendo que na versão Precision tem itens como frisos externos na grade e também nas portas. Na traseira há apenas o emblema “Precision”.

No interior, o modelo traz bancos de couro, painel com instrumentos analógicos com computador de bordo digital, central multimídia Uconnect com espelhamento via cabo para Android Auto e Apple CarPlay e sensor além de câmera de ré. Esse conjunto de conectividade confere uma modernidade básica, visto que a tela da central não é grande como dos carros atuais.

Com 2,52 metros de entre-eixos, o Cronos apresenta um espaço traseiro dentro dos padrões esperados para o segmento mas não o melhor neste quesito. Em contrapartida, o porta-malas tem 525 litros de capacidade, que é muito bom. Com as atualizações as dimensões serão rigorosamente as mesmas.

O Fiat Cronos ainda oferece ar-condicionado digital, controles de tração e estabilidade, além de assistente de partida em rampa. No entendo deve itens como um painel digital maior, multimídia melhor e câmera com melhor resolução ou conjunto mais completo de airbags. Para quem espera a nova versão a ma notícia é que nada disso vai mudar.

Motor 1.3 não vai mudar

O motor Firefly 1.3 litro entrega até 107 cv e 13,7 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com a transmissão automática do tipo CVT e não terá mudanças con a linha 2026.

Consumo do Cronos 1.3

Em testes com etanol, o consumo médio foi de 10 km/l. Com gasolina, chegamos a fazer 14,9 km/l. Junte esses números com potência, o motorista terá um bom equilíbrio.

Quem não liga para o visual fará um bom negócio comprando o Cronos 2025. Ele ainda tem um visual atual mesmo que a mudança esteja para ocorrer. Na linha de itens de série pouca coisa deve mudar com a linha 2026. O Cronos será minimamente equipado, confiável e bem mais barato que versões equivalentes como Hyundai HB20S Limited, Chevrolet Onix Plus Premier e Volkswagen Virtus Comfortline por exemplo que já custam na faixa de R$ 130 mil.

É certo que apesar da mudança o Cronos com desconto segue como bom negócio neste segmento disputado e ainda relevante em opções para o consumidor.

