Após tarifaço, Porsche corta projeção de lucros e teme queda no final de 2025 Tarifas dos EUA afetam lucros da Porsche SE, que mira setor de defesa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h10 )

Apesar de acordo ter reduzido a taxa de 15% para carros da União Europeia, o impacto segue relevante para montadoras como a Volkswagen Porsche/Divulgação

As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre veículos importados continuam pressionando o setor automotivo. Apesar de um acordo ter reduzido a taxa para 15% para carros da União Europeia — contra os 2,5% vigentes antes da ofensiva comercial — o impacto segue relevante para montadoras como a Volkswagen.

Porsche e a Audi não possuem fábricas na américa do norte e dependem exclusivamente da exportação de seus carros Porsche/Divulgação

Dentro do grupo, uma das mais afetadas é a Porsche. A Volkswagen ainda tem fábrica nos Estados Unidos, mas a Porsche e a Audi apenas exportam seus veículos para a América do Norte.

Porsche SE registrou apenas 1,1 bilhão de euros no lucro do primeiro semestre — quase metade do mesmo período do ano passado Porsche/Divulgação

A Porsche SE, holding que controla parte do grupo, registrou no primeiro semestre um lucro líquido ajustado de 1,1 bilhão de euros, cerca de R$ 7,6 bilhões, quase metade dos 2,1 bilhões de euros (R$ 13,6 bilhões), obtidos no mesmo período de 2024. Para 2025, a previsão foi revisada para um intervalo entre 1,6 bilhão de euros e 3,6 bilhões de euros, abaixo da estimativa anterior de 2,4 bilhões a 4,4 bilhões de euros.

Em busca de novas frentes de receita, a empresa anunciou que vai ampliar sua atuação no setor de defesa e segurança, impulsionado pelo aumento dos gastos militares na Europa. “Com uma situação geopolítica em mudança e crescentes requisitos de política de segurança, vemos potencial considerável nesse segmento”, afirmou a companhia. O presidente Hans Dieter Poetsch reforçou que a holding pretende aumentar seu envolvimento nessas áreas, mantendo o foco principal em mobilidade e tecnologia industrial.

Além do tarifaço, a Porsche cortou a projeção de lucro em função de decisões como o fim do 718 Cayman Porsche/Divulgação

A estratégia evidencia a tentativa da Porsche SE de diversificar investimentos e reduzir a dependência do mercado automotivo, cada vez mais sujeito a pressões geopolíticas e econômicas.

Além do chamado tarifaço, a Porsche cortou a projeção de lucro em função de decisões como o fim do 718 Cayman previsto para o fim do ano e a iminente troca de geração do Macan, que só vai chegar em nova versão no ano de 2028.

