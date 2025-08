Após vazamentos, Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas Picape vai receber primeira mudança em quatro anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h56 ) twitter

A Fiat revelou de forma oficial um teaser com imagens da picape Toro. A estreia, que deve ocorrer nos próximos dias, deverá confirmar a segunda mudança da Toro desde a estreia dos motores 1.3 T270 turbo. A Fiat divulgou o vídeo de 20 segundos com detalhes visuais externos da Toro 2026. O que podemos deduzir da versão mostrada?

A Fiat mostra em detalhes a nova grade de perfil trapezoidal com filetes verticais, um filete lateral no parachoque de vincos mais retos e elevados e um farol que parece mais afilado. Os faróis são pixelados e agora, com o teaser, é possível reparar que serão oito segmentos de iluminação.

Na traseira, a mudança está na lanterna que forma um “C” menor, mas com o mesmo formato do conjunto ótico anterior.

Nas laterais já notamos que somente as rodas serão novas e não haverá qualquer mudança na carroceria e na plataforma Small Wide, a mesma modular da Ram Rampage, do Renegade, Compass e Commander.

A mudança de design irá alinhar o perfil da Toro com os novos modelos europeus da Fiat, como o Grande Panda, que deve estrear no Brasil em 2026. Ao longo dos nove anos, mais de 600 mil unidades da Toro já foram vendidas.

Na motorização, a Toro 2026 manterá o T270 flex com 1,3 litro e 176cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas e também o 2,2 litros turbodiesel Multijet II com 200cv e 45kgfm de torque com tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas.

Apesar da longa trajetória, a Fiat Toro sempre liderou o segmento no país. Com o mesmo visual desde 2021, a Toro vendeu 23.332 unidades no primeiro semestre. O sistema híbrido leve 48V deve ficar só para 2026.

