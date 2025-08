Compass 2026 chega com preços mais baixos e custa menos que o T-Cross SUV médio já soma meio milhão de unidades vendidas e está na fase da maturidade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2025 - 11h21 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Com nove anos de mercado, o Jeep Compass já está na fase da maturidade. E antes de chegar a nova linha e motores híbridos, a Jeep divulgou a estreia da linha 2026 com poucas mudanças.

Na verdade, os preços foram reduzidos em todos os modelos, buscando maior competitividade. O segundo SUV médio mais vendido do país (hoje o Toyota Corolla Cross é o líder), o Jeep Compass sabe que pode brigar no preço para que siga vendendo bem.

A principal mudança está nos valores sugeridos ao consumidor. A versão de entrada Sport, equipada com motor 1.3 T270 Turbo Flex, teve redução de R$ 20.000, passando a ser oferecida por R$ 169.990.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Entre os equipamentos de série estão: central multimídia de 8,4”, faróis full LED, ar-condicionado dual zone, rodas de liga leve de 18” e painel de instrumentos de 7”. Três novos pacotes opcionais foram adicionados à configuração: Exclusive, Tech e Premium, com itens como bancos de couro, painel digital de 10,25”, direção semiautônoma nível 2 e teto solar panorâmico.

‌



Portal N10

Jeep Compass Sport R$ 20 mil mais em conta

A versão mais barata do Compass, a Sport, tem motor 1.3 T270 flex com 176cv e 27kgfm de torque e ficou R$ 20 mil mais em conta. Agora custa R$ 169,9 mil (antes R$ 189,9 mil).

‌



Ela tem três novos pacotes opcionais chamados Exclusive, Tech e Premium, onde agora é possível adicionar teto panorâmico, painel digital de 10,2 bancos em couro, polegadas e pacote ADAS nível 2.

Essa versão Sport já tem faróis em LED, ar digital dual zone, rodas aro 18, mas oferece bancos em tecido e painel digital menor de 7 polegadas. Esse preço é equivalente ao de um Volkswagen T-Cross ou Hyundai Creta, que são compactos, de nível intermediário.

‌



Jeep Compass Longitude: teste com a versão de acesso do SUV médio

A versão Longitude agora custa R$ 192,9 mil ficando R$ 19 mil mais em conta. Indo além da Sport, a Longitude já tem ADAS nível 2 com controle de cruzeiro adaptativo, carregador de celular sem fio. Também traz rebatimento elétrico de retrovisor, retrovisor interno fotocrômico, bancos em couro e navegação por GPS.

Compass S 2022 traz novo visual discretamente atualizado em relação ao anterior

A Série S é a mais equipada com motor T2700 e traz porta-malas com abertura elétrica, rodas aro 19, banco elétrico para motorista e passageiro, Park Assist e teto panorâmico, além do acabamento escurecido para os emblemas. O preço que era de R$ 251 mil passa a R$ 236,9 mil.

O Jeep Compass Blackhawk é a versão com o motor Hurricane 4 a gasolina de 272cv e 40kgfm de torque, sendo a única com tração 4x4 e câmbio de nove marchas. Traz além do acabamento específico, itens como rodas esportivas e pinças de freio que são redimensionadas na versão, assistentes de condução com seletor de terrenos, teto de série entre outros por R$ 279,9 mil, preço reduzido em R$ 16,5 mil.

Marcos Camargo Jr. 28.11.2024 Marcos Camargo Jr. 28.11.2024

O Compass oferece desde o ano passado cinco anos de garantia de fábrica para todas as versões. Veja o resumo dos preços e versões do Jeep Compass 2026.

Jeep Compass Sport - R$169.990

A/C Dualzone

Apple Carplay e Android Auto sem fio

Bancos em tecido

Central Multimídia de 8,4”

Faróis Full LED com assinatura em LED

Lanternas em LED

Quadro de instrumentos de 7”

Rodas de liga leve de 18”

Sensor de chuva e crepuscular

USB dianteiro e traseiro A+C

Adicionais: Pacote Exclusive, Pacote Tech e Pacote Premium

Jeep Compass Longitude - R$192.990

Todos os itens da versão Sport +

Carregador de celular por indução

Central Multimidia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

Quadro de instrumentos de 10,25”

Pacote ADAS Nível 2:

ADA | Assistente ativo de direção

ACC | Piloto automático adaptativo com Stop&Go

AHB | Comutação automática dos faróis

DDT | Detector de fadiga do motorista

LDW | Aviso de mudança de faixas

FCW + PEB | Aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas

TSR | Reconhecimento de placas de trânsito

Rodas de 18”

Jeep Compass Série S - R$ 236.990

Todos os itens da versão Longitude +

Abertura eletrônica do porta-malas com sensor de presença

Bancos do passageiro e motorista elétricos

Rodas de 19” com tecnologia seal inside (autovedante)

Detecção de tráfego cruzado traseiro

Monitoramento de Pontos Cegos

Park Assist + sensor dianteiro

Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

Retrovisores externos com rebatimento automático

Revestimento interno do teto em preto

Teto pintado em preto

Teto solar panorâmico

Jeep Compass Blackhawk - R$ 279.990

Todos os itens da versão Série S +

Motor Hurricane de 272cv de potencia

Câmbio automático de 09 velocidades

HDC (Hill Descent Control)

Performance Pages

Rodas de 19” esportivas e com pinças de freio vermelhas

Seletor de Terrenos

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.