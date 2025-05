Atendendo a pedidos, Fiat 500 híbrido será feito na Europa usando motor Firefly Compacto deve usar sistema híbrido leve igual ao do Brasil, adotado por Pulse e Fastback Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h00 ) twitter

Fiat/Divulgação

Após muita pressão dos sindicatos e da baixa aceitação do Fiat 500e, a Stellantis começa a fazer em Mirafiori a versão híbrida do lendário compacto. A própria Fiat divulgou as primeiras imagens do 500 na linha e produção.

Fiat/Divulgação

Segundo sites europeus, o pequeno compacto deve ganhar motor 1.0 Firefly, que aqui equipa o Argo e Mobi, com sistema híbrido leve do Pulse e Fastback. A Fiat faz silêncio sobre a solução mecãnica do 500.

Fiat/Divulgação

Visualmente, o Fiat 500 Hybrid foi revelado com uma camuflagem na dianteira, indicando mudanças na grade frontal. Já os faróis seguem redondos. Por dentro, terá uma tela do estilo flutuante de 10,25 polegadas.

Fiat/Divulgação

Vendido no Brasil apenas em versão elétrica com preço inicial de R$ 214.990, a Fiat ainda não informou se pretende vender o modelo por aqui. Vale lembrar que a marca irá fazer alterações em breve no Pulse e no Fastback, que ganharão novos equipamentos e uma leve mudança visual.

