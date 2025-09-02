Logo R7.com
Audi confirma chegada da nova geração do Q5 ao Brasil só com motor 2.0TFSI

Versão híbrida plugin está nos planos da marca mas ainda não foi confirmada

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

A Audi confirmou que a nova geração do Q5 será vendida no Brasil. Com novo design, o SUV médio adota a a nova Plataforma Premium a Combustão (PPC) e será oferecido, em um primeiro momento, apenas com motor 2.0 TFSI e tração Quattro. O modelo chega importado do México no último trimestre, enquanto o Q3 será produzido no Paraná, a princípio somente na versão a combustão mas a versão híbrida plugin (PHEV) está nos planos da marca, segundo a Audi confirmou ao R7-Autos Carros. O modelo médio será oferecido nas versões SUV e Sportback mas os preços e versões serão conhecidos apenas mais adiante.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

“O Audi Q5 é o nosso SUV de maior sucesso entre os utilitários médio premium há mais de 15 anos. O novo modelo traz a nova geração de motores de combustão, altamente eficientes, e marca o próximo passo importante no rejuvenescimento do nosso portfólio. Estou certo de que o novo Audi Q5, com sua versatilidade e design dinâmico, continuará a sua história de sucesso”, afirma Marcos Quaresma, head de produto da Audi do Brasil.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Lançado globalmente em 2008, o modelo vem sendo fabricado no México há oito anos e a terceira geração sairá da fábrica da montadora em San José Chiapa. Na nova geração do Q5, o propulsor é o EA 888, na nova geração evo5, 2.0 TFSI, com aumento da potência para 272cv e 400 Nm de torque aliado ao sistema de tração quattro ultra. A nova versão do motor é mais potente e econômica que anterior já testada pelo R7-Autos Carros.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Na Europa o Q5 chegou no final do ano passado com diversas opções de motorização a combustão, com sistema micro-híbrido e também híbrido plugin.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Concorrente do Mercedes-Benz GLC e BMW X3, a nova geração do Audi Q5 é 3cm mais alongada que a anterior com 4,71cm de comprimento, 2,82m de entre-eixos, 1,90m de largura e 1,65m de altura. O porta-malas tem 465 litros.


