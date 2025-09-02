Audi confirma chegada da nova geração do Q5 ao Brasil só com motor 2.0TFSI Versão híbrida plugin está nos planos da marca mas ainda não foi confirmada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/09/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h00 ) twitter

A Audi confirmou que a nova geração do Q5 será vendida no Brasil. Com novo design, o SUV médio adota a a nova Plataforma Premium a Combustão (PPC) e será oferecido, em um primeiro momento, apenas com motor 2.0 TFSI e tração Quattro. O modelo chega importado do México no último trimestre, enquanto o Q3 será produzido no Paraná, a princípio somente na versão a combustão mas a versão híbrida plugin (PHEV) está nos planos da marca, segundo a Audi confirmou ao R7-Autos Carros. O modelo médio será oferecido nas versões SUV e Sportback mas os preços e versões serão conhecidos apenas mais adiante.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

“O Audi Q5 é o nosso SUV de maior sucesso entre os utilitários médio premium há mais de 15 anos. O novo modelo traz a nova geração de motores de combustão, altamente eficientes, e marca o próximo passo importante no rejuvenescimento do nosso portfólio. Estou certo de que o novo Audi Q5, com sua versatilidade e design dinâmico, continuará a sua história de sucesso”, afirma Marcos Quaresma, head de produto da Audi do Brasil.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Lançado globalmente em 2008, o modelo vem sendo fabricado no México há oito anos e a terceira geração sairá da fábrica da montadora em San José Chiapa. Na nova geração do Q5, o propulsor é o EA 888, na nova geração evo5, 2.0 TFSI, com aumento da potência para 272cv e 400 Nm de torque aliado ao sistema de tração quattro ultra. A nova versão do motor é mais potente e econômica que anterior já testada pelo R7-Autos Carros.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Na Europa o Q5 chegou no final do ano passado com diversas opções de motorização a combustão, com sistema micro-híbrido e também híbrido plugin.

Novo Audi Q6 2026 Audi Divulgação

Concorrente do Mercedes-Benz GLC e BMW X3, a nova geração do Audi Q5 é 3cm mais alongada que a anterior com 4,71cm de comprimento, 2,82m de entre-eixos, 1,90m de largura e 1,65m de altura. O porta-malas tem 465 litros.

