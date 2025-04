Audi e Land Rover param de exportar após tarifaço de Trump Marcas da Europa começam a suspender vendas para os EUA Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h41 ) twitter

Audi e Land Rover param de exportar após tarifaço de Trump Audi/Divulgação

Depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou novas tarifas que atingem em cheio a indústria de vários países, algumas empresas começam a retaliar o chamado tarifaço. As montadoras de carros estão preocupadas com as medidas que estabelecem 25% de impostos de veículos vindos da Europa para os Estados Unidos e 104% no caso de produtos manufaturados vindos da China. Isso inclui, é claro, os veículos. Marcas como Jaguar, Land Rover, Audi e Volkswagen anunciaram suspensão das operações de exportação.

Audi e Land Rover param de exportar após tarifaço de Trump Land Rover/Divulgação

A Jaguar Land Rover (JLR) não estabeleceu uma data mas confirmou que pode deixar de operar nos Estados Unidos se o imposto adicional for aplicado. “Os EUA são um mercado importante para as marcas de luxo da JLR”, disse o grupo em nota. “À medida que trabalhamos para abordar os novos termos comerciais com nossos parceiros de negócios, estamos tomando algumas ações de curto prazo, incluindo uma pausa nos embarques em abril, à medida que desenvolvemos nossos planos de médio a longo prazo”, informou a JLR.

Audi e Land Rover param de exportar após tarifaço de Trump Audi/Divulgação

Agora, a Audi também confirmou que irá suspender temporariamente as exportações para os EUA. Segundo o jornal Automobilwoche, a marca alemã confirmou ter 37 mil veículos prontos para enviar aos concessionários, mas, por enquanto, novos embarques serão suspensos. Outras marcas do grupo Volkswagen AG como Porsche e Volkswagen também seguirão o mesmo caminho.

Audi e Land Rover param de exportar após tarifaço de Trump Audi/Divulgação

Marcas chinesas que atuam nos Estados Unidos também estão ameaçadas com a sobretaxa de 104% anunciada por Trump nesta semana. Cinco carros chineses são vendidos nos EUA: Lincoln Nautilus, Buick Envision, Volvo S90, Polestar 1 e Polestar 2.

Anfavea se mostra preocupada com tarifaço

A Anfavea, associação nacional dos fabricantes de veículos, já manifestou preocupação com os impactos das novas tarifas. Especialistas avaliam que sobretaxar produtos importados vindos do México, por exemplo, poderão até prejudicar a indústria nacional. Isso porque a queda na produção dos veículos feitos no México, que tem alta capacidade produtiva, pode atrasar investimentos que seriam realizados na América do Sul em função do estoque disponível na América Latina vindo das fábricas mexicanas.

Linha de produção Toyota em Sorocaba/SP Toyota/Divulgação

“Muitos investimentos que seriam realizados no Brasil ou Argentina, deixarão de ser feitos para utilizar a capacidade ociosa das fábricas mexicanas, por conta dessa tarifa extra”, disse Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

