População americana vai ser a maior prejudicada nessa briga de ‘cachorro grande’, diz economista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) que irá taxar a China em 125%, após o Ministério das Finanças do país asiático impor tarifas de 84% sobre os produtos americanos a partir de quinta-feira (10).

Em entrevista ao, Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa a 'queda de braço' entre as duas maiores economias mundiais e explica que cenários com taxações acima dos 100% chegam a ser inimagináveis. “Essa é uma escalada que a gente nunca sabe onde vai terminar, onde todos os países saem perdendo”, afirma.Carla também pontua que será a população, principalmente a americana, que irá arcar com os custos dessas taxas . “No final das contas, somos nós, pessoas físicas, consumidores, que vamos acabar pagando essa conta com essa 'briga de cachorro grande'”, completa.