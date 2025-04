Produção do Leapmotor T03 é suspensa na Europa Subcompacto elétrico foi produzido por apenas nove meses: Stellantis avalia “novas alternativas de produção” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h00 ) twitter

Stellantis/Divulgação

Enquanto a Leapmotor cresce na Europa com mais de 400 pontos de venda e a oferta crescente do C10 e B10, o pequeno T03 teve a produção suspensa em Tychy, na Polônia no dia 30 de março.

Stellantis/Divulgação

Após nove meses de produção o subcompacto elétrico deixou de ser produzido de repente. A Stellantis avisou no final da noite de ontem que está “avaliando diferentes formas de produção”, mas não justificou de fato o que aconteceu.

Interior do Leapmotor T03

Fato é que as vendas do Leapmotor T03 não empolgaram o consumidor europeu apesar do C10 e B10. Com 450 pontos de venda na Europa, o T03 após nove meses de produção nunca esteve nem entre os 10 mais vendidos, posto que tem hoje veículos como Fiat Panda, Toyota Aygo X, Citroën e-C3, Peugeot e-208 e até o novo Renault 5.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Na mesma fábrica polonesa são feitos o Fiat 500, Fiat 600 e também o Avenger além do Alfa Romeo Junior. No entanto, também há uma razão fiscal para a suspensão no ritmo de produção. O governo chinês pediu aos fabricantes de automóveis que pausassem grandes investimentos no exterior em países que apoiaram as novas tarifas da UE sobre veículos elétricos fabricados na China.

Leapmotor T03 - CarNewsChina/Reprodução Leapmotor /Divulgação

“Embora a empresa continue totalmente envolvida no lançamento dos veículos Leapmotor na Europa, no momento ela está avaliando diferentes opções de produção”, disse a Stellantis em um comunicado de imprensa. Hoje a Stellantis detém 51% da Leapmotor e além da Polônia o grupo pode expandir a produção dos modelos eletrificados para a Espanha.

