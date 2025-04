Audi inicia pré venda do novo RS 3 no Brasil: veja os preços Esportivo chega em duas versões mas preço encosta nos R$ 715 mil na versão Track com itens em carbono Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h13 ) twitter

Audi RS 3 sedã- Chega rápido

A Audi anunciou o início da pré venda do esportivo RS 3 sedã no Brasil em duas versões. As 40 concessionárias da marca já recebem as encomendas do Audi RS 3 2025 nas configurações Sedan (R$ 659.990) e Sedan Track (R$ 714.990).

Audi/Divulgação

As duas versões do Audi RS 3 2025 compartilham o mesmo motor. Aclamado pelos fãs da marca o RS tem o motor 2,5 litros cinco cilindros turbo com injeção direta que desenvolve 400cv e 50kgfm de torque combinado com câmbio S tronic de sete velocidades e tração integral Quattro. A versão Sedan alcança 250km/h e a Track chega a 280km/h.

Audi/Divulgação O Mecanico

Além do novo visual com moldura mais pronunciada e novos farois e lanternas o Audi RS 3 2025 tem itens exlusivos como freios redimensionados, amortecedores especiais, eixo traseiro entre outras novidades para melhorar a dinâmica nas pistas.

Audi/Divulgação O Mecanico

Na versão Track o carro ganha bancos de competição com fibra de carbono, difusor e spoiler traseiro e itens exclusivos e só na versão RS o Audi A3 tem diferentes modos de condução com as opções Dinâmico, RS Performance e RS Torque traseiro.

‌



VEJA O TESTE EXCLUSIVO DO R7-AUTOS CARROS NO AUDI RS 3 2025

A Audi oferece oito cores na gama do RS 2025 e as entregas serão programadas para o segundo semestre do ano.

‌



