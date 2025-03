Bajaj chega a marca de 20 mil motos vendidas no Brasil Marca indiana tem média mensal de 1.795 unidades emplacadas em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h00 ) twitter

Bajaj Dominar 400 será vendida por R$ 24.200 e rivalizará com a Yamaha MT 03

A Bajaj, que chegou ao mercado brasileiro há dois anos, chega a marca de 20 mil motos vendidas no país. Além disso, neste ano, a montadora teve uma média mensal de 1.795 unidades emplacadas em 2025, o que representa um crescimento de quase 100% contra o mesmo período do ano passado.

Bajaj Dominar 200 chega ao Brasil por R$ 19.637 e será rival direta da Honda Twister e da Yamaha Fazer

Um dos produtos que têm ajudado neste crescimento é a Bajaj Dominar, que contribuiu para a marca, que tem fábrica em Manaus, chegar às 3.591 unidades licenciadas em fevereiro deste ano. Deste número, a moto teve 1.609 unidades contabilizadas, seguido pela Dominar 160 com 778 unidades, Dominar 200 com 659 unidades e, por fim, Dominar 250 com 545 unidades vendidas.

Bajaj Dominar 160 será vendida por R$ 18.680

Em relação à linha de montagem do Brasil, a Bajaja utiliza o sistema conhecido como CKD, que utiliza kits importados da Índia montadoras com componentes produzidos no Brasil.

