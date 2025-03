Veja como evitar furtos e problemas com o seu carro nos bloquinhos Segurança é fundamental e algumas dicas podem ser essenciais durante essa época de festas e Carnaval Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 02h00 ) twitter

Nesta época do Carnaval, além dos tradicionais desfiles de escolas de samba, há diversas festas e também a realização de bloquinhos, especialmente nas grandes cidades. E se por um lado o folião deve ficar atento às ocorrências de roubos e furtos dentro da área das festas, também precisa ter cuidado especial com o carro.

Saber onde estacionar, não deixar pertences à amostra, entre outros cuidados, são importantes para evitar surpresas quando retornar para o veículo. Por isso o R7-Autos Carros selecionou dicas importantes para evitar surpresas desagradáveis.

Onde estacionar o veículo?

Um dos cuidados mais importantes se refere ao local de estacionamento do veículo. Em muitos casos, a procura aleatória por uma vaga pode ficar em algum local distante da realização da festa. Porém, quanto mais ermo é o espaço, maiores são as chances de problema.

O ideal é sempre deixar o veículo em um estacionamento que deve ter seguro contra roubos. Se não for possível, verifique se o preço de uma vaga na rua compensa de verdade. Às vezes o valor cobrado pelo flanelinha é maior do que uma corrida de aplicativo ou táxi, por exemplo.

Ao escolher um local para estacionar na rua verifique o entorno. Se possível, faça o trajeto da rua por inteiro e analise se não existe nenhum tipo de movimentação suspeita. Geralmente, pessoas andando aleatoriamente ou de bicicleta, ou com qualquer atividade suspeita como se não estivesse fazendo nada entre os carros são sinais que locais a serem evitados.

Use dispositivos anti furto ou rastreador e identifique essa escolha de forma visível no veículo. Essa providência também ajuda a evitar que o carro seja furtado na sua ausência. Contrate um serviço de rastreamento que é bem acessível e, se for possível, coloque o adesivo da empresa operadora de forma visível no para-brisa. Entre um veículo sem rastreador e outro com o serviço de rastreamento, com certeza o ladrão irá preferir a primeira opção.

Pense também na possibilidade de instalar um alarme caso o seu veículo não tenha um. Esse dispositivo emite alarme sonoro quando violado e pode ser o fator decisivo para um ladrão decidir pelo seu veículo estacionado.

Não deixe pertences à mostra

Outro cuidado muito importante é não deixar pertences soltos em cima dos bancos ou do painel. Antes de sair de casa, retire bolsas, mochilas e outros pertences que podem chamar a atenção de ladrões. Caso tenha esquecido, guarde os no porta-malas.

Ao voltar para o veículo faça uma inspeção visual

Muitas vezes na companhia de amigos ou da família esquecemos desse detalhe. Faça uma análise na carroceria do carro e verifique qualquer sinal de violação. Também busque por adesivos que possam ter sido colado nos vidros, na placa ou mesmo na carroceria. Em alguns casos, veículos previamente selecionados por bandidos são sinalizados para que possam ser seguidos.

