Brasil alcança só 20% da meta de redução de acidentes no trânsito

Em 2024 os acidentes de trânsito ocorridos em rodovias federais no país mataram 6,16 mil pessoas em 2024. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revela que 6.160 pessoas morreram e 84.526 ficaram feridas em 73.156 ocorrências de trânsito entre janeiro e dezembro de 2024. Ainda que a Organização das Nações Unidas (ONU) tenha estabelecido em 2010 que a década já encerrada seria dedicada a Segurança no Trânsito, o Brasil chegou a 20% da meta de redução de mortalidade e boa parte em função da tecnologia empregada na produção de veículos e não necessariamente da conscientização.

“O Brasil não alcançou a meta proposta pela ONU que era de 50% de redução da mortalidade. Alcançamos apenas 20% de redução por várias razões ainda que tenhamos tecnologia viária, estudo e bons projetos” Diego Stiebler, diretor da Via Appia Concessões, que comentou sobre a importância da segurança do trânsito no Audi Talks, encontro realizado sobre o Maio Amarelo com formadores de opinião e colaboradores da Audi em São Paulo.

É o retrato dos acidentes de trânsito mostra uma face ainda mais brutal. Segundo o último estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) mostra que a mortalidade na última década cresceu 2,3%. Em dez anos 390 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito no Brasil.

Cerca de 1/3 dessas mortes é de jovens com até 15 anos, outro dado alarmante. Outros 2/3 é de vítimas de até 50 anos. O custo anual segundo o mesmo estudo do IPEA é de R$ 50 bilhões com remoções, tratamentos e despesas médicas para o Sistema Único de Saúde.

Os estudos mostram que apesar da redução motivada nos anos da pandemia, o crescimento das ocorrências no país está entre 7 e 8%. A mortalidade caiu mas o número de acidentes só cresceu. Em 2021 o Brasil renovou de novo o compromisso com a redução dos acidentes e da mortalidade. Mas até agora pouco foi feito além de medidas para aumentar as concessões de rodovias e investimentos em saúde e educação para o trânsito.

