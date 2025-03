BYD chega à marca de 165 concessionários Loja número 165 fica no Rio de Janeiro e os planos são de alcançar 272 lojas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 09h00 ) twitter

A BYD vem expandindo sua atuação no segmento de veículos eletrificados. Tem os dois modelos elétricos a bateria mais vendidos do país, Dolphin e Dolphin Mini, o sedã híbrido plugin mais vendido (King) e também o Song como SUV líder em vendas (somando Song Pro, Plus e Premium). E agora a marca alcança a marca de 165 concessionárias no país. Até o final do ano o plano é alcançar 272 pontos de venda.

Só entre fevereiro e marco a BYD inaugurou mais cinco lojas. A de número 165 é uma unidade do grupo Itavema, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É a oitava concessionária no estado.

“A inauguração da loja 165 representa não só a grande aceitação do público com relação aos nossos produtos, mas também demonstra um marco para a mobilidade sustentável do nosso país”, diz Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da companhia.

